Horóscopo de hoy para Leo del 24 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 24 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Se abre una etapa propicia para ampliar conocimientos. Personas con mayor experiencia se convierten en guías y acercan oportunidades valiosas. También puede surgir un viaje compartido, estimulante y enriquecedor, que despierte entusiasmo y te conecte con nuevas ideas.

Horóscopo de amor para Leo

Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Leo

¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.

Horóscopo de sexo paraLeo

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

