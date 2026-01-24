window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 24 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 24 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Libra

(09/23 – 10/22)

Las configuraciones del cielo favorecen encuentros intensos y memorables en el plano amoroso. Tu encanto natural mantiene viva la chispa en la pareja. Si estás solo, el juego, la complicidad y la pasión abren la puerta a una conexión especial que despierta entusiasmo y deseo compartido.

Horóscopo de amor para Libra

Tu pareja puede buscar tu consejo y eres capaz de inspirarla con el positivo horizonte de tu vida. Parece que todos quieren hablar y tu estas de humor para conversar con todos ellos. Si eres soltero, alguien que te atrae y encuentras interesante y atractiva, puede encontrar el camino a tu corazón.

Horóscopo de dinero para Libra

Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.

Horóscopo de sexo paraLibra

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

