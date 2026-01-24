Horóscopo de hoy para Sagitario del 24 enero de 2026

El movimiento planetario activa tu plexo solar y despierta una energía creativa, vital y contagiosa. Tu espontaneidad cautiva, atrae halagos y despierta curiosidad. El niño interior se expresa sin filtros. Permítete disfrutar este momento de gracia y dejar que tu luz se manifieste.

Horóscopo de amor para Sagitario Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Sagitario Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.