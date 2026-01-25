window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 25 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

Deja por un momento esa rutina que te absorbe, temas de salud, asuntos domésticos y cambia de foco para volver con otro ánimo. Date un recreo: sal a caminar, conversa sobre otras pasiones, enciéndete en el intercambio y permite que una pequeña aventura compartida te despierte.

Horóscopo de amor para Acuario

Le haces saber a tu amado de tus metas y deseos así como le enseñas que tienes algo que vale la pena para contribuir en la relación. Buscas un cambio positivo y ellos te apoyan en esto Si eres soltero recibes atención de admiradores más de los que nunca has tenido y disfrutas la experiencia.

Horóscopo de dinero para Acuario

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraAcuario

La recámara se vuelve muy monótona y hacer el amor demasiado familiar. Eso es bueno porque te sientes con ánimos de experimentar, La gran cosa es que tu pareja se siente de la misma manera y no se apena de decirlo. Muéstrale que tan bien respondes a ser abierto a todas las cosas nuevas. ¡El resultado es una excitación súper cargada para ambos dos!

