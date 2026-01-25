Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy conoces personas muy interesantes que aportan riqueza y crecimiento a tu vida. Que ese beneficio no te haga descuidar las bases, las raíces: tu familia. Aquellos que estuvieron siempre, luchando por ti, alentándote y dándote fuerza y ahínco en cada batalla, en las buenas y en las malas.
