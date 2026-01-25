Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 enero de 2026

Hoy conoces personas muy interesantes que aportan riqueza y crecimiento a tu vida. Que ese beneficio no te haga descuidar las bases, las raíces: tu familia. Aquellos que estuvieron siempre, luchando por ti, alentándote y dándote fuerza y ahínco en cada batalla, en las buenas y en las malas.

Horóscopo de amor para Capricornio Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Capricornio El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.