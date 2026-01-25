Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 enero de 2026

Proyectas viajes y aventuras que te inspiran y te nutren, pero hoy te interpelan las demandas básicas de la rutina. Atiende eso que pide resolución inmediata, aunque parezca menor. Necesitas que lo cotidiano funcione para que tu vida no se desordene ni pierda ritmo.

Horóscopo de amor para Escorpio Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Escorpio El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.