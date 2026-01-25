window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 25 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 25 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Los asuntos económicos, ingresos e inversiones siguen siendo importantes, pero hoy la propuesta astral invita a ampliar la participación social y soltar por un momento la mirada sobre lo personal. Busca amistades con las que compartir ímpetu y pasión, algo que trascienda bienes y posesiones.

Horóscopo de amor para Géminis

Tu habilidad para tratar con los demás te ayuda socialmente. Aun si normalmente encuentras dificultad, te es más fácil hacer amigos. Con convicción, sabes instintivamente como ponerte tu punto de vista, impresionando a otros con tu calmada elocuencia y solo procurando estas amistades si quieres que se desarrollen.

Horóscopo de dinero para Géminis

Quieres el escenario perfecto para solucionar las cuestiones financieras perfectas. Por supuesto que debes ser cuidadoso como siempre cuando se trata de dinero. Tienes el instinto correcto para escoger inversiones sensatas y el consejo que recibes es mucho más concluyente que en otras ocasiones. Una compra grande, como una casa o un coche no te perturba.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

