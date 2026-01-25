window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 25 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 25 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Pueden aparecer viajes, propuestas del exterior o aventuras que te invitan a apelar a tu valentía. Aunque surjan voces que sugieran quedarte en lo cómodo y conocido, no las sigas: podrías estar saboteando una oportunidad genuina de crecimiento y expansión personal.

Horóscopo de amor para Leo

Si te sientes más reticente en tu vida personal, no trates de convencer a los demás de tus creencias o discutas cosas que probablemente resulten en diferencia de opiniones. Tus habilidades sociales no son apreciadas y otro pueden malentender lo que dices y formarse una impresión equivocada de ti como persona.

Horóscopo de dinero para Leo

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraLeo

Es bastante fácil convencerte de tener revolcones traviesos. Solo porque tu amante está pasando por una excéntrica fase de sexo obsesionado, no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Piénsalo bien antes de acceder. No todo el mundo tiene el gusto por el látigo o los juguetes sexuales, y tal vez tu tampoco.

