Horóscopo de hoy para Sagitario del 25 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es posible que un trámite de herencia o un juicio comercial importante capture tu atención. Pero escucha: no dejes que la ambición silencie el llamado. Vuelve a ese ritmo interno, a los tambores que invitan a expresarte con fuego, alegría y verdad.
