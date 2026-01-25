window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 25 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 25 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Hoy habrá muchos estímulos y propuestas de compañía, pero el llamado es a estar contigo. Las preguntas que llegan de afuera encuentran respuesta en tu mundo interior. No disperses tu energía hablando de más: medita, reza o canta melodías devocionales que fortalezcan el espíritu.

Horóscopo de amor para Tauro

Parece ser que en tu relación hay malos entendidos innecesarios y te abrumas con lo que esperan otros de ti. Si eres soltero existe cierta intromisión que no aguantas y tienes que resolver, tomate tiempo para una charla de corazón a corazón. Cuando eres capaz de restablecer cosas en común, las cosas mejoran.

Horóscopo de dinero para Tauro

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraTauro

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

En esta nota

Horóscopo de hoy Tauro
