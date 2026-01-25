Horóscopo de hoy para Virgo del 25 enero de 2026

Vienes con buena fortuna en lo social y las amistades, pero a veces ese abrigo funciona como un colchón del que cuesta salir. No esquives tus crisis personales: mira de frente a tu propio cuco interno. Ahí está la fuerza que te permite transformarte.

Horóscopo de amor para Virgo Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Virgo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.