Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 enero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de enero de 2026.

03/21 – 04/19

Cuentas con la energía necesaria para avanzar en proyectos personales de importancia. Depende de ti asumir el desafío o dejar pasar la oportunidad. Hacia la tarde, revisarás tus recursos y organizarás un plan concreto para administrar mejor tu dinero y hacerlo rendir.

04/20 – 05/20

El día invita a soltar enojos y perdonar viejas faltas. Al dejar atrás recelos del pasado, conectas con una fuerza interior que renueva tu vitalidad. Con el ingreso de la Luna en tu signo por la tarde, ganas firmeza, seguridad y mayor estabilidad a nivel anímico

05/21 – 06/20

Defiendes tus sueños con intensidad, pero conviene moderar la exaltación para no caer en fanatismos. El cambio lunar de la tarde revela cansancio acumulado. Escuchar al cuerpo, bajar exigencias y buscar descanso será clave para recuperar la solvencia interior.

06/21 – 07/20

El ámbito público presenta demandas altas, pero respondes con compromiso y entereza. No te reduces ante los desafíos. Hacia la tarde, el contacto social te reconforta. Compartir tiempo con amigos te ayuda a relajarte y a encontrar un anclaje necesario.

07/21 – 08/21

El ánimo se eleva al atraer energías favorables. Vives un momento de comprensión que te orienta y encamina. La confianza en ti se fortalece y te permite ver con mayor claridad. Hacia la tarde, alcanzas una meta largamente deseada, generando satisfacción.

08/22 – 09/22

Avanzas en una depuración interna que te ayuda a soltar complejos y emociones conflictivas. Con el cambio de Luna por la tarde, la suerte acompaña tus movimientos. Se abre un camino y aparecen oportunidades concretas. Mantente receptivo y anímate a aceptar lo que se presenta.

09/23 – 10/22

Durante la mañana atraes miradas y propuestas; quien tienes enfrente asume un rol activo. Por la tarde se intensifica el deseo de conexión. Disfruta del encuentro, pero evita actitudes posesivas. La verdadera transformación se da si hay permiso para gozar de los cuerpos sin presión.

10/23 – 11/22

Te destacas en el ámbito cotidiano por tu iniciativa, eficacia y capacidad resolutiva. Tu desempeño marca la diferencia. A la tarde, con el ingreso de la Luna en el sector vincular, se activan asociaciones y encuentros significativos. Te relacionas con personas que aportan valor a tu vida.

11/23 – 12/20

Inicias el día con buen ánimo al reconectar con lo que realmente deseas. Por la tarde, aumenta la conciencia corporal y la atención a tus necesidades físicas. Es un buen momento para elegir alimentos saludables y ocuparte del autocuidado de manera práctica y constante.

12/21 – 01/19

En el hogar puedes mostrar rasgos firmes, pero sabes que ninguna emoción tensa alcanza para apartarte de quienes amas. Por la tarde tu magnetismo se hace visible: buen momento para lucir una prenda sugerente, disfrutar miradas cómplices y aflojar el control desde el juego consciente.

01/20 – 02/18

Aprovecha la mañana para inscribirte en un curso o explorar esa actividad que despierta tu interés. Más tarde, la Luna desciende al fondo del cielo y te invita a buscar abrigo y confort, apoyándote en tus afectos cercanos para aquietar el ánimo con calma y una calidez muy hogareña.

02/19 – 03/20

Surgen ideas de negocios y el impulso de invertir, motivado por una fuerte necesidad de independencia económica. Por la tarde, tu palabra se vuelve suave y sugestiva: sabrás expresar lo que sientes con belleza y encanto natural, en un decir pausado y muy envolvente.