Horóscopo de hoy para Acuario del 26 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Aprovecha la mañana para inscribirte en un curso o explorar esa actividad que despierta tu interés. Más tarde, la Luna desciende al fondo del cielo y te invita a buscar abrigo y confort, apoyándote en tus afectos cercanos para aquietar el ánimo con calma y una calidez muy hogareña.

Horóscopo de amor para Acuario

Si estas inseguro de la existencia de una relación, confronta la situación con confianza. Ten cuidado de mantener una actitud positiva hacia tu ser amado, manteniendo tu atención principalmente en el futuro. Si eres soltero, no te escondas, cualquier persona nuevas que conozcas reacciona positivamente hacia ti, mostrando entusiasmo los dejas entrar en tu vida.

Horóscopo de dinero para Acuario

Es un buen momento para realizar una inversión que tienes planeada desde hace algún tiempo. Las estrellas están en una posición favorable y si no eres precipitado puedes hacer buenas ganancias. No temas pedir consejo a un tercero y examinar atractivas ofertas con mucho cuidado antes de hacer nada. Así aseguras el éxito financiero.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

