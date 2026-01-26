Horóscopo de hoy para Capricornio del 26 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 26 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
En el hogar puedes mostrar rasgos firmes, pero sabes que ninguna emoción tensa alcanza para apartarte de quienes amas. Por la tarde tu magnetismo se hace visible: buen momento para lucir una prenda sugerente, disfrutar miradas cómplices y aflojar el control desde el juego consciente.
