Horóscopo de hoy para Leo del 26 enero de 2026

El ánimo se eleva al atraer energías favorables. Vives un momento de comprensión que te orienta y encamina. La confianza en ti se fortalece y te permite ver con mayor claridad. Hacia la tarde, alcanzas una meta largamente deseada, generando satisfacción.

Horóscopo de amor para Leo Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Leo Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.