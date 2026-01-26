window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 26 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 26 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Durante la mañana atraes miradas y propuestas; quien tienes enfrente asume un rol activo. Por la tarde se intensifica el deseo de conexión. Disfruta del encuentro, pero evita actitudes posesivas. La verdadera transformación se da si hay permiso para gozar de los cuerpos sin presión.

Horóscopo de amor para Libra

Estas perfectamente nivelado y sabes exactamente qué es lo que quieres de la vida. Especialmente claro y decisivo sobre tus intenciones, a todo el mundo le pareces muy agradable y ameno, sabes exactamente sobre que andas. No te sorprendas si te llaman para que resuelvas sus problemas existentes.

Horóscopo de dinero para Libra

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

