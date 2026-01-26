window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 26 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 26 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

El día invita a soltar enojos y perdonar viejas faltas. Al dejar atrás recelos del pasado, conectas con una fuerza interior que renueva tu vitalidad. Con el ingreso de la Luna en tu signo por la tarde, ganas firmeza, seguridad y mayor estabilidad a nivel anímico

Horóscopo de amor para Tauro

Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

