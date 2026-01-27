window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 27 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 27 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

En este tramo, eres responsable de afirmarte en tu posición. Para llegar a la cima, necesitas rodearte de personas que respeten tu ritmo. Al planificar, toma distancia de actitudes erráticas o cuestionamientos constantes. Elegir bien las compañías será clave para priorizar tus metas.

Horóscopo de amor para Leo

Todos parecen estar distraídos de alguna forma. No dejes que la situación también te afecte a ti personalmente, no siempre se trata de ti o tu pareja, si tienes una es probable que este preocupada por algo totalmente diferente. Si eres soltero y acabas de conocer a alguien hay incertidumbre, especialmente si de pronto parece más que distante.

Horóscopo de dinero para Leo

Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.

Horóscopo de sexo paraLeo

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

