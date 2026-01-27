window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 27 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 27 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La Luna creciente activa una atmósfera íntima donde lo no dicho genera una excitación latente. En la pareja, el deseo se enciende con erotismo. Si cuidas el clima y evitas tensiones innecesarias o exabruptos, podrás disfrutar de un encuentro sensual, envolvente y profundamente estimulante.

Horóscopo de amor para Libra

Eres capaz de abordar algo que has estado considerando desde hace mucho tiempo y haces de un deseo de mucho tiempo una realidad. Tal vez iniciando un nuevo pasatiempo o poniéndote en contacto con amigos. Con tu acercamiento abierto puedes instintivamente confiar en tus instintos sobre la mejor forma de proceder.

Horóscopo de dinero para Libra

La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.

Horóscopo de sexo paraLibra

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

