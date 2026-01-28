Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 enero de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 28 enero de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de enero de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Tu perspectiva económica cambia: encuentras maneras distintas de generar ingresos y usar recursos que antes no considerabas. Es un momento para liberarte de hábitos financieros rígidos y descubrir nuevas formas de sostenerte, actuando con independencia frente al dinero.
Tauro
04/20 – 05/20
Con la Luna en tu signo, consolidas tu personalidad y abres espacio para nuevos emprendimientos. La influencia de Urano te impulsa a innovar y liberarte de lo que ya no sirve. Valora tu tiempo, prioriza lo creativo y prepárate para un período de avance y renovación.
Géminis
05/21 – 06/20
Tu percepción y poder psíquico se intensifican. Podrás recibir visiones, anticipar sucesos y encontrar respuestas más allá de los sentidos habituales. Es un momento para explorar la clarividencia y conectarte con dimensiones invisibles, descubriendo un mundo que trasciende la realidad común.
Cáncer
06/21 – 07/20
Adelantarte a los acontecimientos y vencer la inercia será clave. Tu entorno social propicia oportunidades de cambio y avance. Con la solidaridad de quienes te valoran, anímate a dar saltos hacia nuevas experiencias, renovando vínculos y abriendo caminos hacia lo que viene.
Leo
07/21 – 08/21
Los astros sugieren cambios en tu ámbito profesional: puede aparecer un nuevo jefe, tareas diferentes o aprendizaje de nuevas herramientas. No te resistas; estos vientos de renovación abren oportunidades para destacarte y crecer en tu carrera. Aprovecha el momento y avanza con curiosidad.
Virgo
08/22 – 09/22
El día traerá sorpresas y posibles cambios de planes de último momento. Aunque la improvisación no sea tu fuerte, mantener la mente abierta te permitirá aprovechar oportunidades inesperadas. Estos ajustes pueden mejorar tu vida y abrir caminos que antes no habías considerado.
Libra
09/23 – 10/22
Con la energía astral activando instintos y sexualidad, es tiempo de explorar y renovarte como amante. Permítete creatividad, improvisación e inventiva para descubrir nuevas formas de placer y conexión. Abre los poros y la capa sensorial, dejando que la curiosidad guíe la experiencia.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tus relaciones enfrentarán desafíos; si la pareja se muestra imprevisible o distante, respeta sus tiempos y espacios. En nuevas historias de amor, disfruta el presente sin anticipar el futuro. La apertura y la libertad serán clave para construir un terreno de conexión genuina.
Sagitario
11/23 – 12/20
Romperás la rutina y buscarás independencia en lo laboral. Las nuevas tecnologías serán tus aliadas para optimizar tiempo y procesos. Aprovecha la creatividad y la innovación para generar soluciones diferentes, sentirte más libre cada día y potenciar tu productividad.
Capricornio
12/21 – 01/19
Se abren oportunidades para cambios positivos y mayor libertad. Presta atención a los hijos y nuevas generaciones, valorando sus ideas incluso si difieren de las tuyas. En el amor, renueva tus gustos y experiencias: estas variaciones traerán momentos sorprendentes y aprendizajes inesperados.
Acuario
01/20 – 02/18
Anticípate a cambios en el hogar y en las actitudes de tus allegados, que podrían desconcertarte. Si inicias un proyecto familiar, busca consenso previo. La apertura y el respeto por la libertad de cada miembro serán clave para favorecer la cooperación y la unidad.
Piscis
02/19 – 03/20
Sal, viaja o reencuéntrate con amigos: el movimiento será clave para dinamizar tu vida. Al improvisar y salir del libreto, se abren experiencias frescas y estimulantes. Deja que los astros guíen tus pasos, incorporando variaciones que renueven tu rutina y traigan ráfagas de aprendizaje.