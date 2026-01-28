Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tus relaciones enfrentarán desafíos; si la pareja se muestra imprevisible o distante, respeta sus tiempos y espacios. En nuevas historias de amor, disfruta el presente sin anticipar el futuro. La apertura y la libertad serán clave para construir un terreno de conexión genuina.
