Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 enero de 2026

Tus relaciones enfrentarán desafíos; si la pareja se muestra imprevisible o distante, respeta sus tiempos y espacios. En nuevas historias de amor, disfruta el presente sin anticipar el futuro. La apertura y la libertad serán clave para construir un terreno de conexión genuina.

Horóscopo de amor para Escorpio Te confundes fácilmente y reaccionas pal con quien sea que se atreva a criticar tu comportamiento. Trata de permanecer alejado de tus seres queridos que ya están al tanto de que necesitas espacio para ti mismo y no juzgues su conducta tan rápido. Confía en que tu mal humor desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Escorpio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.