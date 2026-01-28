window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 28 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Los astros sugieren cambios en tu ámbito profesional: puede aparecer un nuevo jefe, tareas diferentes o aprendizaje de nuevas herramientas. No te resistas; estos vientos de renovación abren oportunidades para destacarte y crecer en tu carrera. Aprovecha el momento y avanza con curiosidad.

Horóscopo de amor para Leo

Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Leo

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraLeo

Lleno de emoción y ternura, sientes una necesidad de más esfuerzo cuando haces el amor. Añoras pasar tiempo con tu amante y no puedes esperar a estar juntos después de pasar un tiempo separados. Algunas veces te inclinas a sentarte dejando que tu pareja haga las cosas. ¡Se pro activo, piensa en las necesidades de tu pareja también!

