Horóscopo de hoy para Leo del 28 enero de 2026

Los astros sugieren cambios en tu ámbito profesional: puede aparecer un nuevo jefe, tareas diferentes o aprendizaje de nuevas herramientas. No te resistas; estos vientos de renovación abren oportunidades para destacarte y crecer en tu carrera. Aprovecha el momento y avanza con curiosidad.

Horóscopo de amor para Leo Si pareces estar actuando de manera combativa puede lastimar tu vida amorosa, nadie va a responder bien o a aceptar esta conducta inapropiada. Sintiéndote capaz de sostener tus propios desacuerdos es aun necesario tratar de conocer gente a la mitad del camino, se mas considerado y menos estricto.

Horóscopo de dinero para Leo Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.