Horóscopo de hoy para Libra del 28 enero de 2026

Con la energía astral activando instintos y sexualidad, es tiempo de explorar y renovarte como amante. Permítete creatividad, improvisación e inventiva para descubrir nuevas formas de placer y conexión. Abre los poros y la capa sensorial, dejando que la curiosidad guíe la experiencia.

Horóscopo de amor para Libra Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Libra Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.