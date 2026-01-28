window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Romperás la rutina y buscarás independencia en lo laboral. Las nuevas tecnologías serán tus aliadas para optimizar tiempo y procesos. Aprovecha la creatividad y la innovación para generar soluciones diferentes, sentirte más libre cada día y potenciar tu productividad.

Horóscopo de amor para Sagitario

La novedad y lo desconocido te fascinan, Actuando solo por capricho, puede poner en riesgo cualquier amor que tengas que es familiar y precioso. El romance puede no estar al tope de tu agenda. Si estas en una relación que lleva mucho tiempo, asegúrate de no causar infelicidad como resultado.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

