Horóscopo de hoy para Tauro del 28 enero de 2026

Con la Luna en tu signo, consolidas tu personalidad y abres espacio para nuevos emprendimientos. La influencia de Urano te impulsa a innovar y liberarte de lo que ya no sirve. Valora tu tiempo, prioriza lo creativo y prepárate para un período de avance y renovación.

Horóscopo de amor para Tauro Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Tauro Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.