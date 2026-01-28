window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 28 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 28 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_tauro
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Con la Luna en tu signo, consolidas tu personalidad y abres espacio para nuevos emprendimientos. La influencia de Urano te impulsa a innovar y liberarte de lo que ya no sirve. Valora tu tiempo, prioriza lo creativo y prepárate para un período de avance y renovación.

Horóscopo de amor para Tauro

Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Tauro

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraTauro

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

