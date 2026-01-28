window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 28 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

El día traerá sorpresas y posibles cambios de planes de último momento. Aunque la improvisación no sea tu fuerte, mantener la mente abierta te permitirá aprovechar oportunidades inesperadas. Estos ajustes pueden mejorar tu vida y abrir caminos que antes no habías considerado.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu vida romántica es turbulenta y llena de malos entendidos. Se cuidadoso al dar opiniones, no todo el mundo aprecia tu acercamiento directo. Ellos pueden malentender tus comentarios creyendo que son arrogantes y egoístas. Mantenerte calmado y objetivo cuando hagas reclamos y trates de culpar a alguien.

Horóscopo de dinero para Virgo

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending