window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 29 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Con el cielo cargado de aire, tu voz encuentra escenario. La creatividad fluye y pide expresión libre. Te animas a mostrar ideas originales y a pensar diferente. Reconoces tu singularidad sin pedir permiso. Es tiempo de decir lo propio y dejar huella visible, ahora.

Horóscopo de amor para Acuario

Tienes una gran oportunidad ya sea para remodelar tu relación o hacer nuevas conexiones. Sin embargo consideras con cuidado que quieres que sea el resultado antes de involucrar a tu socio actual. Es importante que compartas tus sentimientos con ellos y les expliques tu motivación para que entiendan cualquier cambio.

Horóscopo de dinero para Acuario

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Estas de humor para hacer cosas eróticas y excitantes. ¡Que insaciable te sientes! Hacer el amor nunca debe de fingirse o ser monótono. Si ambos en la pareja se tienen confianza y se conocen el uno al otro físicamente, son capaces de tratar nuevas formas o de sobrepasar los límites anteriores. Y si haces que tu pareja este consciente de tus deseos, los resultados serán aún más especiales.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending