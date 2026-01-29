window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 29 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Aries

(03/21 – 04/19)

Atraviesas un momento activo donde el intercambio con el entorno se acelera. Surgen ideas, propuestas y conversaciones que te estimulan a avanzar. Este movimiento te impulsa a buscar cómplices con quienes compartir planes y poner en marcha proyectos que ya reclaman acción.

Horóscopo de amor para Aries

Necesitas aclarar tu vida romántica, trata de manejar esto efectivamente. Busca el dialogo cuando sea posible y trata de comprometerte ante cualquier diferencia de opinión y acepta que los demás pueden tener otra opinión. A veces la reconciliación no es posible y te ves forzado a decidir finalmente de una manera o de la otra.

Horóscopo de dinero para Aries

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraAries

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

