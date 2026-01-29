Horóscopo de hoy para Aries del 29 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Atraviesas un momento activo donde el intercambio con el entorno se acelera. Surgen ideas, propuestas y conversaciones que te estimulan a avanzar. Este movimiento te impulsa a buscar cómplices con quienes compartir planes y poner en marcha proyectos que ya reclaman acción.
