Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El día invita a ordenar números y prioridades. Revisas papeles, controlas gastos y proyectas el 2026 que aún está en pañales. La claridad llega al poner todo en su lugar. Intercala pausas activas, caminatas breves o movimiento consciente para despejar la cabeza y sostener foco.
