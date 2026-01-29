window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Capricornio

(12/21 – 01/19)

El día invita a ordenar números y prioridades. Revisas papeles, controlas gastos y proyectas el 2026 que aún está en pañales. La claridad llega al poner todo en su lugar. Intercala pausas activas, caminatas breves o movimiento consciente para despejar la cabeza y sostener foco.

Horóscopo de amor para Capricornio

Los motivos de las personas cercanas a ti son claras como el cristal. Toma ventaja y demanda respuestas que has estado esperando. Descubres mucho sobre ellos y es fácil entender lo que los hace aprobar. Si normalmente encuentras difícil relacionarte con el sexo opuesto aprendes para ayudarte a apreciarlos en el futuro.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

