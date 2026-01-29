Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El clima es abiertamente erótico y propicio para el contacto íntimo. El deseo se activa y pide canalización. En pareja, el juego sexual se intensifica; si estás solo, una conexión conocida reaparece con señales claras. La invitación es entregarte a la diversión con complicidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending