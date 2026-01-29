Horóscopo de hoy para Géminis del 29 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La Luna en tu signo potencia tu presencia, tu ingenio y tu capacidad de conexión. Las ideas brotan con rapidez y los intercambios se vuelven claves. Estás atento, curioso y posicionado para leer el clima, comunicarte con soltura y detectar oportunidades que aparecen en movimiento.
