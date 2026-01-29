window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 29 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

La escena amistosa se activa con brillo. A través de vínculos afines circula información actualizada y aparecen respuestas que estabas esperando. Conversaciones, mensajes y encuentros te acercan a oportunidades. Compartir ideas, abrir el juego e interactuar con tu red será clave ahora.

Horóscopo de amor para Leo

Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Leo

Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.

Horóscopo de sexo paraLeo

Esa sensación sexy de estremecimiento es lo mejor que existe. El erotismo permea tu relación y se hace sentir de la manera más sutil. Su deseo de el uno por el otro está mezclado con una sensación de estar enamorado. Esto sirve para aumentar la excitación de hacer el amor. Sin embargo tiendes a ser un poco egoísta y pasivo, no olvides que tu pareja también quiere ser consentida.

