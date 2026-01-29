Horóscopo de hoy para Leo del 29 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La escena amistosa se activa con brillo. A través de vínculos afines circula información actualizada y aparecen respuestas que estabas esperando. Conversaciones, mensajes y encuentros te acercan a oportunidades. Compartir ideas, abrir el juego e interactuar con tu red será clave ahora.
