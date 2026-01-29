Horóscopo de hoy para Libra del 29 enero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Lo que estaba detenido comienza a moverse y recuperas confianza. Aparecen alternativas donde antes había duda. Explorar opciones te permite avanzar con mayor soltura. En esa variedad surge el estímulo justo para que tu ánimo recupere ritmo, curiosidad y una motivación renovada.
