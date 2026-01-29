window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 29 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 29 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Lo que estaba detenido comienza a moverse y recuperas confianza. Aparecen alternativas donde antes había duda. Explorar opciones te permite avanzar con mayor soltura. En esa variedad surge el estímulo justo para que tu ánimo recupere ritmo, curiosidad y una motivación renovada.

Horóscopo de amor para Libra

Tu relación romántica no es complicada, es agradable y satisfactoria. Eres apreciado por tus habilidades como conversador y la habilidad de ofrecer buenos consejos. Haces planes para pasar tiempo con tu pareja y si eres soltero para encontrarte con tus amigos y compartir momentos inolvidables con ellos que recordaran por siempre.

Horóscopo de dinero para Libra

Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

