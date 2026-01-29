Sydney Sweeney se desmarca de etiquetas políticas: “No soy una persona política”

La actriz Sydney Sweeney abordó públicamente la controversia que la ha rodeado en los últimos meses, rechazando específicamente el apodo de “Barbie MAGA” que algunos usuarios de Internet le han asignado. En una entrevista exclusiva con Cosmopolitan, la estrella de ‘Euphoria’ dejó clara su postura frente a las especulaciones sobre su afiliación política.

Los comentarios surgieron después de que se revelara que Sweeney está registrada como republicana desde junio de 2024, aunque nunca ha hablado abiertamente sobre sus posiciones políticas.

A esto se sumó la reacción a su campaña “Great Jeans” para American Eagle Outfitters en julio pasado, que algunos calificaron de “propaganda nazi” por destacar sus características rubias y de ojos azules.

“Nunca he venido a hablar de política”, declaró Sweeney a la revista. “Siempre he venido a hacer arte, así que esta no es una conversación en la que quiera estar al frente“.

Su posición

La actriz de 28 años fue enfática al distanciarse de cualquier narrativa política: “Me dedico al arte. No estoy aquí para hablar de política. Nunca imaginé entrar en ese ámbito. No es por eso que me convertí en quien soy“.

Sweeney expresó frustración por ser utilizada como “peón” en discusiones ajenas: “Y creo que por eso la gente quiere llevarlo aún más lejos y usarme como su peón. Pero es alguien más quien me asigna algo, y no puedo controlarlo“.

La actriz reconoció la dificultad de responder a tales acusaciones: “No hay manera de ganar. Si digo ‘Eso no es verdad’, me dirán: ‘Sólo dices eso para verte mejor'”.

Sin embargo, se mostró firme en sus principios: “Simplemente tengo que seguir siendo quien soy, porque sé quién soy. No puedo obligar a todos a quererme. Sé lo que represento”.

Sweeney añadió: “No creo en el odio en ninguna de sus formas. Creo que todos debemos amarnos, respetarnos y comprendernos”.

Sobre el comercial con American Eagle

Reflexionando sobre su manejo inicial de la controversia de American Eagle, Sweeney admitió a People el mes pasado que su silencio fue un error: “Antes, mi postura era no responder nunca a la prensa, pero recientemente me he dado cuenta de que mi silencio sobre este tema solo ha ahondado la división”.

“Estaba sorprendida por la reacción”, confesó sobre el anuncio. “Lo hice porque me encantan los jeans y la marca. No comparto las opiniones que algunas personas han elegido para la campaña”.

La actriz ahora adopta un enfoque más cauteloso respecto a su presencia en línea: “Definitivamente no es cómodo que la gente diga lo que crees o piensas, sobre todo cuando no te corresponde. Ha sido extraño tener que lidiar con eso”. Sweeney concluyó con una nota personal: “No soy yo quien tiene la culpa”.

