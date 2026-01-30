Horóscopo de hoy para Escorpio del 30 enero de 2026
La rigidez y la defensa complican el intercambio íntimo. El orgullo levanta barreras y enfría el clima. Hablar con precisión sobre lo que incomoda destraba tensiones. Nombrar lo que pesa mejora la conexión sexual y afectiva cuando hay escucha mutua en juego.
