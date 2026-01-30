window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 30 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 30 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

El intercambio con personas experimentadas amplía tu mirada. Escuchar con atención abre alternativas para crecer. Dejarte orientar trae respuestas útiles. No permitas que lo cotidiano opaque el ánimo: sostener optimismo y criterio te ayuda a elegir caminos más viables, con foco y coherencia.

Horóscopo de amor para Libra

Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Libra

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraLibra

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

