Horóscopo de hoy para Leo del 31 enero de 2026

La sensibilidad se incrementa y quedas más permeable al entorno. Conviene buscar refugio en tu mundo interno. El descanso emocional es bálsamo para el alma. Los sueños se vuelven significativos, incluso con presencia de ancestros que ofrecen protección y memoria afectiva.

Horóscopo de amor para Leo Es fácil hacer un lado a los demás, pero se haría mas si les mostraras interés genuino, no te sorprendas si las personas te rehúyen cuando te portas así. Si tienes una relación de pareja, es poco probable que tú faltar de actitud y entusiasmo vayan muy bien, tienes que ser empujado antes de poder hacer un esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Leo Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.