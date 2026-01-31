window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 31 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 31 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

La sensibilidad se incrementa y quedas más permeable al entorno. Conviene buscar refugio en tu mundo interno. El descanso emocional es bálsamo para el alma. Los sueños se vuelven significativos, incluso con presencia de ancestros que ofrecen protección y memoria afectiva.

Horóscopo de amor para Leo

Es fácil hacer un lado a los demás, pero se haría mas si les mostraras interés genuino, no te sorprendas si las personas te rehúyen cuando te portas así. Si tienes una relación de pareja, es poco probable que tú faltar de actitud y entusiasmo vayan muy bien, tienes que ser empujado antes de poder hacer un esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Leo

Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.

Horóscopo de sexo paraLeo

Cuando tú y tu pareja hacen el amor, das placer generosamente y también lo recibes, de ahí tu actitud revela mucho sobre tu experiencia sexual. Recordar que tu pareja quiere su parte y mostrándole verdadera pasión y tu deseo veraz, ¡la complaces y te recompensa con su propia deliciosa manera sensual!

