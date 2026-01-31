window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 31 enero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 31 enero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

El día favorece el encuentro con amigos y personas afines. Socializar, compartir tiempo y recibir afecto mejora tu ánimo. Las conexiones sociales funcionan como contención emocional. Buscar compañía y dejarte cuidar te recuerda que no todo depende solo de ti.

Horóscopo de amor para Virgo

No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Virgo

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

