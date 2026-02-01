Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 1 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en Cáncer germinan vínculos clave. Las relaciones piden cuidado y compromiso. Es tiempo de elegir con quién construir y quién acompaña tu camino. Cultivar acuerdos afectivos sólidos crea bases firmes para asociaciones duraderas. Ve al grano y escucha la verdad del otro.
