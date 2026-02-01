Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 febrero de 2026

Con la Luna en Cáncer germinan vínculos clave. Las relaciones piden cuidado y compromiso. Es tiempo de elegir con quién construir y quién acompaña tu camino. Cultivar acuerdos afectivos sólidos crea bases firmes para asociaciones duraderas. Ve al grano y escucha la verdad del otro.

Horóscopo de amor para Capricornio Encuentras que tu vida romántica es extremadamente gratificante, tu pareja responde de manera afectuosa a la forma tierna en que la tratas. Si eres soltero y buscas pareja, encuentras fácil el acercarte a alguien nuevo y obtener una reacción cálida de ella, no tomes ventaja de tu atracción obvia, puede llevar a más de lo que esperas.

Horóscopo de dinero para Capricornio Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!