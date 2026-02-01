window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 1 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

El día invita a escuchar tu mundo interno. Explorar tu espiritualidad y dar espacio a la emoción favorece procesos de comprensión y alivio. Mirar el pasado con calma permite sanar huellas antiguas. Reconectar contigo mismo trae una sensación de paz silenciosa y reparadora.

Horóscopo de amor para Leo

Parece que enamorarse se da por sí solo. Sin embargo es difícil hacer las elecciones correctas, tu capacidad de decisión es pobre. Si no consideras cuidadosamente lo que estas haciendo puede ser difícil salir de la situación que has creado. Si ya tienes una relación de pareja, habla con ella sobre lo que quieres hacer.

Horóscopo de dinero para Leo

El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.

Horóscopo de sexo paraLeo

Te estas complaciendo con muchas fantasías sexuales y deliciosas ideas pecadoras a cerca de como puedes intensificar tu relación sexual. ¡Cálmate y convierte tus sueños en realidad! Claro que no será fácil porque estas siendo muy flojo. Comprométete estableciendo la agenda tu mismo para que tu pareja haga el trabajo. Después de poco, tú también tendrás que hacer el esfuerzo.

