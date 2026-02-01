Horóscopo de hoy para Leo del 1 febrero de 2026

El día invita a escuchar tu mundo interno. Explorar tu espiritualidad y dar espacio a la emoción favorece procesos de comprensión y alivio. Mirar el pasado con calma permite sanar huellas antiguas. Reconectar contigo mismo trae una sensación de paz silenciosa y reparadora.

Horóscopo de amor para Leo Parece que enamorarse se da por sí solo. Sin embargo es difícil hacer las elecciones correctas, tu capacidad de decisión es pobre. Si no consideras cuidadosamente lo que estas haciendo puede ser difícil salir de la situación que has creado. Si ya tienes una relación de pareja, habla con ella sobre lo que quieres hacer.

Horóscopo de dinero para Leo El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.