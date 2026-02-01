Horóscopo de hoy para Leo del 1 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El día invita a escuchar tu mundo interno. Explorar tu espiritualidad y dar espacio a la emoción favorece procesos de comprensión y alivio. Mirar el pasado con calma permite sanar huellas antiguas. Reconectar contigo mismo trae una sensación de paz silenciosa y reparadora.
