Horóscopo de hoy para Libra del 1 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

La Luna activa tu proyección pública y profesional. Es un buen momento para definir objetivos a largo plazo y asumir compromisos concretos. El esfuerzo sostenido da resultados visibles. Cada paso que des responde a tu dedicación y a una perseverancia que hoy encuentra respaldo.

Horóscopo de amor para Libra

Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Libra

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraLibra

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

