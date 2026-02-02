window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 2 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Durante esta Luna Llena, tus rasgos esenciales afloran con fuerza, tanto los luminosos como los desafiantes. Vivirás momentos intensos que invitan a apostar por relaciones que te inspiran, te renuevan y te impulsan a crecer, mostrando tu autenticidad y poder personal con claridad.

Horóscopo de amor para Leo

Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

Horóscopo de hoy Leo
