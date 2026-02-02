Horóscopo de hoy para Leo del 2 febrero de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Durante esta Luna Llena, tus rasgos esenciales afloran con fuerza, tanto los luminosos como los desafiantes. Vivirás momentos intensos que invitan a apostar por relaciones que te inspiran, te renuevan y te impulsan a crecer, mostrando tu autenticidad y poder personal con claridad.
