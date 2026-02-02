window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 2 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 2 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Tauro

(04/20 – 05/20)

Bajo esta Luna Llena, tu lado hogareño y arraigado se intensifica. Disfrutarás momentos cálidos con tus seres queridos y dedicarás tiempo y recursos a ennoblecer tu hogar, haciéndolo más acogedor y elegante, dejando atrás cualquier gesto de control o autoritarismo.

Horóscopo de amor para Tauro

Evita decir cosas que no sientes durante los desacuerdos, mejor reacciona en forma calmada y consideradamente. Cuando esto te parezca difícil, te das cuenta de que no puedes maquinar o control el resultado de cada situación a la que te enfrentas. Trata de ser más considerado y ve el argumento desde el punto de vista de tu pareja.

Horóscopo de dinero para Tauro

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraTauro

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

