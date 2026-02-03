window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 3 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 3 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu vida sexual se renovará gracias a tu sensación de libertad y desenvolvimiento con tu cuerpo. Evita que la preocupación por el dinero genere conflictos. Permítete algunos gastos para complacer a los demás y disfrutar, sin culpa, de pequeños lujos que alegren tu día.

Horóscopo de amor para Capricornio

Apoyas a otros con problemas personales, con frecuencia vienen a pedir tu consejo. Solo es propio que te mantengas al lado de los que amas. Considera si ellos harían lo mismo por ti y evita la unilateralidad. Solo es cuando hay una toma daca entre ustedes que se puede realmente decir que la relación es realmente buena.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tu pareja puede estar dándote miradas divertidas. ¿Por qué te estas complaciendo en todas estas burlas? No te preocupes ya que tu comportamiento extraño tiene un efecto colateral positivo, ¡excelente sexo! ¡Lo que es más, ambos terminan satisfechos y están impacientes por la próxima vez en que vuelvan a hacer el amor!

Capricornio Horóscopo de hoy
