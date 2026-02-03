Horóscopo de hoy para Leo del 3 febrero de 2026

El tránsito de la Luna en tu signo te llenará de vigor y entusiasmo. Es un momento ideal para iniciar proyectos colaborativos. Si estás soltero, conocerás gente interesante y diversa. Tu impronta distinguida y magnética despertará curiosidad y admiración a tu alrededor.

Horóscopo de amor para Leo Concéntrate en las cosas realmente importantes de tu vida, por ejemplo una coexistencia pacífica con tus amigos y tus seres queridos. Tranquilamente recuérdale a tu pareja si la tienes, lo mucho que significa para ti. Mantén la compostura cuando te enfrentes a un evento súbito, no tomes todo lo que ocurre como un ataque personal.

Horóscopo de dinero para Leo No puedes encontrar la manera adecuada para hacer lo mejor con tus transacciones. No importa lo que hagas, tus inversiones tienden a tener pérdidas.Por supuesto, los resultados positivos no pueden forzarse, así que no trates de salirte con la tuya. Sería equivocado comprar cosas para consolarte, puedes acabar con los bolsillos vacíos.