Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 4 febrero de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 4 de febrero de 2026.

03/21 – 04/19

Es un buen momento para realizar estudios de rutina y atender cualquier achaque. Tendrás grandes posibilidades de hallar un médico que haga un diagnóstico preciso y proponga un tratamiento adecuado. Aprovecha para cultivar hábitos saludables, que beneficien tu cuerpo y su funcionamiento.

04/20 – 05/20

Hoy aprenderás a dejar de lado la timidez y a mostrar tus dones y habilidades naturales. Recuperarás tu tranquilidad habitual y disfrutarás de las experiencias sin sobresaltos. Tu vida amorosa se volverá más previsible, regalándote momentos de calma llenos de felicidad.

05/21 – 06/20

Aprovecha la energía terrenal de la Luna en Virgo para conectarte con tus plantas, ordenar tu ropa y planificar tus comidas. Ocuparte del hogar y de las tareas domésticas te ayudará a estabilizar tus emociones, generando sensación de orden, control y bienestar en tu rutina diaria.

06/21 – 07/20

Aunque sueles ser reservado, hoy los astros te invitan a expresarte. Descargar tus preocupaciones charlando será saludable. Encontrarás un confidente criterioso que te dará opiniones precisas, ayudándote a descubrir nuevas opciones y a sentir alivio al compartir tus pensamientos.

07/21 – 08/21

Todo el dinero que consigas será fruto de tu esfuerzo e ingenio, y lograrás buenas ganancias. Te recuperarás de pérdidas económicas recientes y, poco a poco, tu visión se volverá más realista y práctica, permitiéndote planificar con seguridad y aprovechar nuevas oportunidades financieras.

08/22 – 09/22

Aunque tus emprendimientos requieran esfuerzo, confía en tu propio criterio y actúa con eficacia. Se abre una oportunidad para mostrar tu inteligencia y habilidad. Si hay un proyecto pendiente, anímate a dar el primer paso: el contexto acompaña y favorece el avance.

09/23 – 10/22

Hoy es clave cuidar tu salud psíquica y tomarte espacios para alejarte de la vida social y pensar con calma. Reflexionar sobre tus acciones pasadas te ayudará a comprender su significado y a preparar el terreno para, llegado el momento, iniciar una nueva etapa con serenidad.

10/23 – 11/22

Recibirás invitaciones sociales que te permitirán vincularte con personas afines, capaces de impulsar la ejecución de tus proyectos. Este intercambio te motivará a trazar cambios efectivos y a proyectarte. Cultivar la solidaridad y la colaboración será clave para fomentar amistades sanas.

11/23 – 12/20

En el trabajo avanzarás hacia puestos de mayor responsabilidad, aunque algunas demoras requerirán paciencia. Alcanzarás los resultados esperados si defines tus objetivos con precisión y perfeccionas tus técnicas. Presta atención a los detalles: serán los que marquen la diferencia.

12/21 – 01/19

Buscarás ampliar tus conocimientos y explorar nuevas formas o métodos para hacer las cosas. Te sentirás atraído por la ecología, el cuidado del medio ambiente y la alimentación natural u orgánica. Tu mirada se elevará, permitiéndote comprender la vida desde una perspectiva más amplia.

01/20 – 02/18

La Luna transitará por tu sector de energías ocultas, potenciando tu capacidad perceptiva. Descifrarás secretos y te sentirás motivado a investigar sucesos intrigantes. Será un buen momento para profundizar en astrología, numerología o tarot, desarrollando tu comprensión.

02/19 – 03/20

La Luna en tu signo opuesto favorecerá la conexión con personas que complementan tu personalidad y te acercarán a la estabilidad amorosa que deseas. Abre tu corazón, relaciónate y observa con atención todo lo que ocurre a tu alrededor; cada detalle será valioso para tu vida romántica.