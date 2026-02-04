Horóscopo de hoy para Escorpio del 4 febrero de 2026

Recibirás invitaciones sociales que te permitirán vincularte con personas afines, capaces de impulsar la ejecución de tus proyectos. Este intercambio te motivará a trazar cambios efectivos y a proyectarte. Cultivar la solidaridad y la colaboración será clave para fomentar amistades sanas.

Horóscopo de amor para Escorpio Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Escorpio Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.