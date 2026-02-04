window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 4 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 4 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Todo el dinero que consigas será fruto de tu esfuerzo e ingenio, y lograrás buenas ganancias. Te recuperarás de pérdidas económicas recientes y, poco a poco, tu visión se volverá más realista y práctica, permitiéndote planificar con seguridad y aprovechar nuevas oportunidades financieras.

Horóscopo de amor para Leo

Es difícil para tus amigos y seres queridos entender tu actitud hacia ellos. Tu comportamiento parece variar de acuerdo a las circunstancias. Esfuérzate en ayudarlos a entender lo que piensas y sientes, de esa manera pueden hacerse una idea de lo que está pasando en tu cabeza y pueden ser más comprensivos.

Horóscopo de dinero para Leo

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraLeo

Estas sufriendo una mala actitud en tu manera de hacer el amor y básicamente estas siendo egoísta. En realidad no te importa si tu pareja está totalmente satisfecha mientras tu lo estés. No dejes que esto pase muy seguido, o tu felicidad doméstica puede terminarse súbitamente. El sexo podría desaparecer completamente, después de todo quien ¿quiere hacer el amor con un egoísta?

