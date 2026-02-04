Horóscopo de hoy para Leo del 4 febrero de 2026

Todo el dinero que consigas será fruto de tu esfuerzo e ingenio, y lograrás buenas ganancias. Te recuperarás de pérdidas económicas recientes y, poco a poco, tu visión se volverá más realista y práctica, permitiéndote planificar con seguridad y aprovechar nuevas oportunidades financieras.

Horóscopo de amor para Leo Es difícil para tus amigos y seres queridos entender tu actitud hacia ellos. Tu comportamiento parece variar de acuerdo a las circunstancias. Esfuérzate en ayudarlos a entender lo que piensas y sientes, de esa manera pueden hacerse una idea de lo que está pasando en tu cabeza y pueden ser más comprensivos.

Horóscopo de dinero para Leo Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.