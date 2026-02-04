Horóscopo de hoy para Virgo del 4 febrero de 2026

Aunque tus emprendimientos requieran esfuerzo, confía en tu propio criterio y actúa con eficacia. Se abre una oportunidad para mostrar tu inteligencia y habilidad. Si hay un proyecto pendiente, anímate a dar el primer paso: el contexto acompaña y favorece el avance.

Horóscopo de amor para Virgo La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Virgo Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.