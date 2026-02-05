window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Aries del 5 febrero de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 5 febrero de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

El día irá entre responsabilidades y una disposición activa a cuidarte. Si prestas atención al cuerpo, verás con claridad que lo que se calla por dentro termina hablándose desde lo físico. Abordar eso con cuidado y pulso firme será la vía para sentirte mejor.

Horóscopo de amor para Aries

Las circunstancias son ideales para pasar más tiempo juntos y dejas que tu pareja sepa que tan importante es, en cambio tú recibes su confianza y afecto. Si eres soltero eres capaz de olvidar animosidades viejas y ver exactamente que maravilloso es revivir las relaciones pasadas y recordar viejos tiempos.

Horóscopo de dinero para Aries

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraAries

Para ti una relación tiene que estar llena de abrazos y suspiros llenos de afecto. Ya que te sientes tan seguro en tu relación puedes tratar algo más atrevido. Por ejemplo, deja que tu otra mitad cubra tus ojos con una bufanda de seda suave y entonces deja que tome el control. Tal vez esto es tan bueno como se pone.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

